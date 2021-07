Calciomercato Milan – Scende Tadic, sale Isco: le ultime notizie (Di lunedì 5 luglio 2021) Le ultime news di Calciomercato sul Milan: Dusan Tadic incedibile per l'Ajax. Il Diavolo, allora, pensa seriamente ad Isco del Real Madrid Leggi su pianetamilan (Di lunedì 5 luglio 2021) Lenews disul: Dusanincedibile per l'Ajax. Il Diavolo, allora, pensa seriamente addel Real Madrid

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La richiesta del #Milan dopo la prima offerta dell'Eintracht per #Hauge: c'è distanza tra le parti… - DiMarzio : #Milan, la posizione dell'#Ajax sul futuro di #Tadic - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Per il reparto offensivo spunta un nuovo nome: piace #Tadic dell'Ajax - tom_dimiddio : Quindi per #BrahimDíaz manca ancora qualcosa? ?? #Milan #Calciomercato - larocri76 : RT @notiziasportiva: #Calciomercato Milan, Ilicic arriva con lo scambio: cifre e dettagli dell’affare -