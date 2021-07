Calciomercato Milan – Offerta Eintracht per Hauge, ma è troppo bassa (Di lunedì 5 luglio 2021) Le ultime news di Calciomercato sul Milan: Jens Petter Hauge chiesto in Bundesliga dall'Eintracht Francoforte. Ma il Diavolo vuole monetizzare Leggi su pianetamilan (Di lunedì 5 luglio 2021) Le ultime news disul: Jens Petterchiesto in Bundesliga dall'Francoforte. Ma il Diavolo vuole monetizzare

Advertising

DiMarzio : #Milan, la posizione dell'#Ajax sul futuro di #Tadic - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Per il reparto offensivo spunta un nuovo nome: piace #Tadic dell'Ajax - DiMarzio : #Milan, sfuma #Firpo: fatta per il suo passaggio al #Leeds. I nuovi piani dei rossoneri - matteo27213289 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | La richiesta del #Milan dopo la prima offerta dell'Eintracht per #Hauge: c'è distanza tra le parti. Il punto… - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #Calciomercato | La richiesta del #Milan dopo la prima offerta dell'Eintracht per #Hauge: c'è distanza tra le parti. Il punto… -