Calciomercato Milan – Dal Belgio: “Rossoneri su Van der Brempt” (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Milan è molto attento ai giovani sul Calciomercato. Dal Belgio arriva la notizia di un interesse rossonero per Ignace Van de Brempt Leggi su pianetamilan (Di lunedì 5 luglio 2021) Ilè molto attento ai giovani sul. Dalarriva la notizia di un interesse rossonero per Ignace Van de

Advertising

DiMarzio : #Milan, la posizione dell'#Ajax sul futuro di #Tadic - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Per il reparto offensivo spunta un nuovo nome: piace #Tadic dell'Ajax - DiMarzio : #Milan, sfuma #Firpo: fatta per il suo passaggio al #Leeds. I nuovi piani dei rossoneri - alfonso85rm : RT @calciomercatoit: ??Il #Milan piomba su #Isco: prezzo in calo e assist di #Ancelotti. Può essere la volta buona per il suo arrivo a Milan… - sportli26181512 : Milan, dal Belgio: offerta per un 2002 del Bruges: Secondo il portale -