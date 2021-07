Calciomercato Milan, caccia a un trequartista: tutti i nomi seguiti dai rossoneri (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Milan è a caccia del nuovo trequartista dopo l’addio di Hakan Calhanoglu. Sono diversi i profili trattati Il Milan sarebbe alla ricerca del perfetto trequartista, dopo l’addio di Hakan Calhanoglu. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, oltre a Isco, vi sarebbero anche Tadic e Ziyech. Per il primo si sarebbe alzato il muro dell’Ajax. Per il secondo Maldini proverà a strapparlo al Chelsea negli ultimi giorni di mercato. rossoneri sulle tracce anche di James Rodriguez, Damsgaard, Ilicic e Sabitzer. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Ilè adel nuovodopo l’addio di Hakan Calhanoglu. Sono diversi i profili trattati Ilsarebbe alla ricerca del perfetto, dopo l’addio di Hakan Calhanoglu. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, oltre a Isco, vi sarebbero anche Tadic e Ziyech. Per il primo si sarebbe alzato il muro dell’Ajax. Per il secondo Maldini proverà a strapparlo al Chelsea negli ultimi giorni di mercato.sulle tracce anche di James Rodriguez, Damsgaard, Ilicic e Sabitzer. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La richiesta del #Milan dopo la prima offerta dell'Eintracht per #Hauge: c'è distanza tra le parti… - DiMarzio : #Milan, la posizione dell'#Ajax sul futuro di #Tadic - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Per il reparto offensivo spunta un nuovo nome: piace #Tadic dell'Ajax - Sergio37075361 : RT @NonEvoluto: Dalla Colombia continuano a susseguirsi voci relative ad un eventuale trattativa per portare #JamesRodriguez in rossonero.… - NonEvoluto : Dalla Colombia continuano a susseguirsi voci relative ad un eventuale trattativa per portare #JamesRodriguez in ros… -