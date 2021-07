Calciomercato Milan | accordo vicino per una stella | si chiude in settimana

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La richiesta del #Milan dopo la prima offerta dell'Eintracht per #Hauge: c'è distanza tra le parti… - Gazzetta_it : Milan-Tonali, accordo trovato: Sandro resta rossonero, ecco le cifre - carlolaudisa : Il #Milan chiude la maratona #Tonali. Al #Brescia altri 7 milioni più #Olzer e 3 milioni di bonus. Il giocatore si… - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @calciomercatoit: ??#Milan-#Tonali: tutto fatto! Al Brescia 7 milioni (+3 di bonus) e il cartellino di #Olzer - MCalcioNews : Milan, fissato il prezzo per Hauge: può partire per 12 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Stessa città, stessa strategia. Come i cugini dell' Inter , infatti, anche ilper la sessione estiva diattualmente in corso ha come obiettivo quello di mettere a segno qualche cessione prima di iniziare a pensare ai colpi in entrata. Questo piano, almeno ...Tutto questo in attesa dei nuovi arrivi provenienti dagli acquisti del. Questione ... Paolo Scaroni e Ivan Gazidis, in rappresentanza della proprietà e del management di AC. Durante ...Tutto fatto per Sandro Tonali. Il centrocampista italiano continuerà a vestire la maglia del Milan. Giovedì sarà al raduno con il resto della squadra Non ci sono mai stati dubbi ma la lunga trattativa ...Nelle prossime ore si terrà a Milano un incontro che vedrà protagoniste 8 società di Serie A Secondo quanto riportato da calciomercato.com, in serata è in programma una riunione organizzata da Enrico ...