Calciomercato Inter, il club vuole Raspadori subito a Milano

Secondo Tuttosport l'Inter avrebbe alzato il pressing per Giacomo Raspadori: il club vuole subito il giocatore a Milano Alexis Sanchez si è fermato un'altra volta in nazionale, obbligando Inzaghi, Ausilio e Marotta a discutere del futuro del cileno. Non a caso l'Inter è da almeno dieci giorni in pressing su Giacomo Raspadori: ha incontrato più volte Tullio Tinti (suo agente e pure "consulente" dell'allenatore) e lo ha chiesto a Giovanni Carnevali che, al momento, intende cedere soltanto Locatelli tra i big. I report raccolti dallo staff medico della nazionale cilena hanno confermato che Sanchez ha subito un nuovo infortunio muscolare.

