Calciomercato, dal Brasile: niente rinnovo per Kaio Jorge, firmato precontratto con il Napoli (Di lunedì 5 luglio 2021) Dal Brasile giunge un’indiscrezione riguardante il giovane talento in uscita dal Santos Vagner Frederico, giornalista brasiliano dell’emittente televisiva “Santa Cecilia Tv”, ha riferito tramite Twitter … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 5 luglio 2021) Dalgiunge un’indiscrezione riguardante il giovane talento in uscita dal Santos Vagner Frederico, giornalista brasiliano dell’emittente televisiva “Santa Cecilia Tv”, ha riferito tramite Twitter … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, sempre più vicino l'arrivo di #RuiPatricio dal #Wolverhampton - DiMarzio : #Calciomercato - Dal derecho de tanteo ai bonus che l’#Inter (non) dovrà riconoscere al #RealMadrid per #Hakimi. La… - sportli26181512 : Dal Belgio: Milan su Van der Brempt del Club Bruges: Il Milan è sempre attento ai giovani e avrebbe messo nel mirin… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli: continuano i rumors su #KaioJorge ?? 'Preaccordo già firmato tra le parti' #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomerca… - peterratso : RT @RudyGaletti: ???? Una delle richieste di #Mourinho per la difesa della #Roma è Diego #Carlos. Il difensore ???? classe 1993 viene valutato… -