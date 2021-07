Calciomercato | club di Sere A e Serie B interessate al talento del Virtus Junior Napoli

Advertising

DiMarzio : L'ad dell'#Inter #Marotta fa il punto sui piani futuro del club. E parla anche del rinnovo di #Lautaro - VVisibilio : ??? “Primi contatti tra Fiorentina e Junior Messias. E’ un pallino di Italiano, gli disse che avrebbe fatto di tutt… - STnews365 : Lazio, il messaggio di Felipe Anderson: ritorno a un passo. Il fantasista brasiliano scrive un post su Facebook con… - sportli26181512 : Empoli, il sogno è il ritorno di Rugani. Le news di calciomercato: Il difensore, rientrato alla Juventus dopo il pr… - sportli26181512 : Sassuolo, piace Gabriel Veron del Palmeiras. Le news di calciomercato: I neroverdi dovranno battere la concorrenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato club

Sky Sport

Il Barcellona sarebbe pronto a lasciare andare Pjanic anche in prestito o addirittura risolvendo il contratto poiché non è riuscito ad adattarsi alla filosofia dele soprattutto per abbattere il ...Introiti che potranno essere importanti per l'aumento del fatturato e per la sostenibilità del. A prescindere dal mercato, il Milan è in continuo movimento.Centrale nel gioco della roja, il canario ha saltato solo un minuto in un torneo in cui la Spagna è andata ai rigori due volte ...Ammirazione ribadita in un'intervista a febbrario a Discovery + Svezia: "Non ho bisogno di descrivere Ronaldo "Il Fenomeno". Dico sempre a tutti quelli che giocano con me, questo ...