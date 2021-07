Calciomercato Atalanta | offerta per Lovato del Verona Proposti due giovani

Advertising

DiMarzio : #Musso all’@Atalanta_BC: è confermato il colpo del giorno (e tra quelli più importanti di questo #calciomercato), 2… - DiMarzio : #Musso sempre più verso l’@Atalanta_BC ?#calciomercato @SkySport - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ATALANTA, A UN PASSO L'ARRIVO DI JUAN MUSSO Accordo vicino con l'Udinese, affare da circa 20 mili… - violanews : Un affare complesso con l'#Atalanta, che ha appena dato il benvenuto a #Musso: #Gollini interessa alla #Fiorentina - TotalCalcioNews : #Inter, niente scambio con l'#Atalanta: #Pirola verso il #Monza #calciomercato #SerieATIM -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

Commenta per primo La Juventus incasserà presto i primi milioni da cessioni di questo mercato. Saranno i 16 milioni di euro che arriveranno dall'per il riscatto di Cristian Romero.Commenta per primo Dopo Milan e Roma c'è un nuovo club in fila per Andrea Belotti. Si tratta secondo Tuttosport dell'che sta pensando al Gallo per completare il reparto d'attacco con Muriel e Zapata mentre sono destinati all'addio Miranchuk e Lammers.Nerazzurri preoccupati per le condizioni del Cuti che il ct dell’Albiceleste Scaloni vorrebbe recuperare per l gara con la Colombia Cristian Romero divide Argentina e Atalanta. Intendiamoci, non ci ri ...Dopo le cessioni (di Under e Pau Lopez), ora la Roma passa agli acquisti. Il primo può essere quello di Rui Patricio, una trattativa che va avanti da ormai un mese. Come riporta Sky, l’operazione è da ...