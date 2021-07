Calcio: Monza. Presentato Stroppa, Galliani 'Abbiamo squadra forte' (Di lunedì 5 luglio 2021) "In questa anomala stagione tutti vendono e nessuno acquista" Monza - La parola serie A è scaramanticamente bandita nella lunga presentazione del nuovo Monza 2021/2022. Eppure sia in Adriano Galliani, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) "In questa anomala stagione tutti vendono e nessuno acquista"- La parola serie A è scaramanticamente bandita nella lunga presentazione del nuovo2021/2022. Eppure sia in Adriano, ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Monza Calcio: Monza. Presentato Stroppa, Galliani 'Abbiamo squadra forte' Non manca una tirata d'orecchie ai giornali locali sempre critici verso il Monza e Brocchi, ricordando che hanno riportato il Monza in B dopo 19 anni. "Abbiamo riconfermato gran parte della rosa - ...

Galliani: "Ricorso per il caso Salernitana? Tocca al Benevento. Su Brocchi..." Le sue parole Intervenuto in conferenza stampa, Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato a 360°. Le sue parole. MILAN - "Quali errori sono stati fatti nel calcio? Non sono stati fatti errori. ...

Monza 2021-22, la lista ufficiale dei 36 convocati per il raduno biancorosso di domani Monza-News Monza, Galliani: “Sono il cardinale di Stroppa” L’ad del Monza ha ironizzato sull’incontro tenutosi ad Arcore con il nuovo allenatore: “Giovanni ha ricevuto la benedizione papale dal presidente Berlusconi e su Brocchi…” ...

Monza da superare per Valoti: ma Semplici lo attende a Peio Il club brianzolo appare in vantaggio su quello rossoblù dopo il positivo incontro dei giorni scorsi. Ma ancora nulla è deciso Il Cagliari ci prova per Mattia Valoti. Tentativo in corso per il centroc ...

