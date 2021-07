Calcio | Milan Incontro positivo con Sala per nuovo stadio

(Di lunedì 5 luglio 2021) In cantiere il progetto per la realizzazione deldistretto sportivoO - Il sindaco dio, Giuseppe, oggi pomeriggio a Palazzo Marino, ha incontrato Gordon Singer, Paolo Scaroni e ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Milan

Il, in stretto coordinamento con l'Inter, continuerà dunque il dialogo con gli Uffici dell'Amministrazione Comunale per finalizzare l'iter procedurale. Intanto per quanto riguarda le questioni ...... poi, confermarli alla Sampdoria di fronte alle offerte miliardarie dei grandi colossi del... piangeva per la sconfitta contro il Barcellona, Alberico Evani era ancora un giocatore del, ...Il Milan avrebbe messo nel mirino un top player che potrebbe clamorosamente tornare in Serie A: scopriamo di chi si tratta nel dettaglio.In una lunga intervista al quotidiano Il Giornale, Patrick Cutrone ha parlato del suo futuro, ma a precisa domanda sul Parma ha glissato. L’ex attaccante del Milan, oggi in forza al Wolverhampton, ha ...