Cagliari | ds Capozucca | «Galdames interessante Lo abbiamo visionato»

(Di lunedì 5 luglio 2021) Il direttore sportivo delStefanoha parlato di, giocatore nel mirino dele che piace tanto al ds Il direttore sportivo delStefanoha parlato ai microfoni di El Deportivo di Pablo, obiettivo della società rossoblù. «Pabloè un giocatore che conosciamo, checon la nostra equipe tecnica e sappiamo ciò che può dare. Tuttavia, non c’è nulla di concreto anche se non possiamo negare che sia un calciatore ...

Difficile però che resti nell'isola visto che il diesse rossoblù Stefano, gli imputa uno stipendio troppo alto per poter continuare a fare parte deldel futuro. Dal canto suo, come ...... gli agenti del calciatore e il direttore sportivo Stefano. Nell'affare può entrare il Cholito Simeone che piace molto al tecnico francese Sampaoli: illo valuta 15 milioni, ma ...Il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca ha parlato di Galdames, giocatore nel mirino del Cagliari e che piace tanto al ds Il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca ha parlato, ...Trovato l’accordo con l’Inter, il ninja è ad un passo dal ritorno in rossoblù. Per il centrocampo piacciono due profili Il Cagliari, dopo l’ufficialità dell’affare Strootman, cerca di aumentare il num ...