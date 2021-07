Busquets sfida l’Italia | “Così batteremo gli azzurri in due mosse”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 5 luglio 2021) Il capitano e faro del gioco della Spagna, Sergio, ha parlato ai microfoni di AS alla vigilia della semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna. Ecco quanto evidenziato: “L’idea di gioco è stata la stessa durante tutto l’Europeo, in certe partite siamo stati semplicemente più brillanti e il pallone è entrato. L’idea è sempre la stessa: dominare la partita, avere il pallone, recuperarlo il più velocemente possibile, fare pressing di squadra. Ora dovremo essere solidi nelle due aree di rigore, fin qui abbiamo meritato di passare i turni perché siamo stati migliori degli avversari”. Le debolezze dele come si batte? “Sarà importante ...