Buoni fruttiferi postali, cosa fare se mancano i timbri modificativi? (Di lunedì 5 luglio 2021) Controversia sui alcuni Buoni fruttiferi postali del 1986: la sentenza dell’Arbitro Bancario Finanziario L’Arbitro Bancario Finanziario ha emesso, tra le ultime sentenze, quello che riguarda due Buoni fruttiferi postali di 100 mila lire ciascuno emessi il 6 agosto 1986. La parte ricorrente chiede, su di questi, la corretta liquidazione degli importi per gli anni dal L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 5 luglio 2021) Controversia sui alcunidel 1986: la sentenza dell’Arbitro Bancario Finanziario L’Arbitro Bancario Finanziario ha emesso, tra le ultime sentenze, quello che riguarda duedi 100 mila lire ciascuno emessi il 6 agosto 1986. La parte ricorrente chiede, su di questi, la corretta liquidazione degli importi per gli anni dal L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

CascinoFlavia : RT @avvandreani: Buoni postali fruttiferi “AA1”: arrivano i rimborsi, nonostante rifiuto di Poste Italiane - EmaPaladino : #Grillo ha ridicolizzato #Conte come fanno certi padri con quei figli che vogliono papparsi tutta l'eredità compres… - infoiteconomia : 2 buoni fruttiferi postali Q/P di 100 mila lire del 1986: non ci sono i timbri modificativi per gli anni dal 21° al… - infoiteconomia : Buoni fruttiferi postali: Poste non adempie alle decisioni Abf, ecco cosa sono costretti a fare i risparmiatori - infoiteconomia : Come investire 20000 euro in Poste italiane a fine giugno 2021: meglio scegliere i buoni fruttiferi postali o i lib… -