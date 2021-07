BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di martedì 6 luglio 2021 (Di lunedì 5 luglio 2021) anticipazioni puntata della soap turca BRAVE and BEAUTIFUL di martedì 6 luglio 2021: Leggi anche: BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni dal 12 al 16 luglio 2021 Sühan appare ancora molto turbata dall’incidente ma anche dall’incontro con Cesur: quando va a casa di quest’ultimo per vedere la sua cavalla Carezza, capisce che quell’uomo non la lascia indifferente. Tahsin licenzia lo stalliere Kemal, il quale il giorno successivo viene ingaggiato da Cesur. I due esplorano insieme la Tenuta e si ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 5 luglio 2021)della soap turcaanddi: Leggi anche:ANDdal 12 al 16Sühan appare ancora molto turbata dall’incidente ma anche dall’incontro con Cesur: quando va a casa di quest’ultimo per vedere la sua cavalla Carezza, capisce che quell’uomo non la lascia indifferente. Tahsin licenzia lo stalliere Kemal, il quale il giorno successivo viene ingaggiato da Cesur. I due esplorano insieme la Tenuta e si ...

Advertising

IlContiAndrea : #Carafoli 'RuPaul in #DragRaceItalia sarà presente, i dettagli saranno approvati da lui. I casting sono partiti, ta… - louistxangel : louis omofobo quando ha scritto only the brave e la maggior parte del famdom fa parte della comunità lgbtq + - esterconlacca : Brave&Beautiful la nuova serie turca con Giordana Angi - l0veisadagger : vediamo un po' com'è questa dizi 'Brave and Beautiful'... se mi piace, la recupero in turco - IFAL3C0ULDF7Y : hai proprio sbagliato persona, Louis? la stessa persona che ha scritto only the brave e scritto un album intero sen… -