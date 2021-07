Brave and beautiful, anticipazioni: Cesur agita troppo Suhan? (Di lunedì 5 luglio 2021) Durante la prima puntata di Brave and beautiful abbiamo assistito al salvataggio di Suhan da parte di Cesur, ritornato in paese per vendicarsi della morte di suo padre. L’uomo è riuscito a salvare la vita alla bella donna mentre non riusciva a fermare il suo cavallo. Tra i due sembra essere già scoppiata una piccola scintilla o qualcosa di simile, peccato però che Suhan sia già fidanzata. Che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Brave and beautiful per la puntata di domani martedì 6 luglio 2021. Suhan penserà ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 luglio 2021) Durante la prima puntata diandabbiamo assistito al salvataggio dida parte di, ritornato in paese per vendicarsi della morte di suo padre. L’uomo è riuscito a salvare la vita alla bella donna mentre non riusciva a fermare il suo cavallo. Tra i due sembra essere già scoppiata una piccola scintilla o qualcosa di simile, peccato però chesia già fidanzata. Che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo subito con lediandper la puntata di domani martedì 6 luglio 2021.penserà ...

Advertising

zazoomblog : BRAVE AND BEAUTIFUL: DEBUTTA SU CANALE 5 LA NUOVA SOAP MADE IN TURKEY - #BRAVE #BEAUTIFUL: #DEBUTTA #CANALE - Serieturcheita : Brave and Beautiful anticipazioni puntata 1 di Lunedì 5 Luglio 2021 - bubinoblog : BRAVE AND BEAUTIFUL: DEBUTTA SU CANALE 5 LA NUOVA SOAP MADE IN TURKEY - SMSNEWSOFFICIAL : Debutta su Canale 5 “Brave and Beautiful”, una nuova serie made in Turkey - cheTVfa : Nel pomeriggio estivo di Canale 5 debutta la nuova serie made in Turkey #BraveAndBeautiful -