Brave and Beautiful anticipazioni 6 luglio 2021, Suhan pazza per Cesur? (Di lunedì 5 luglio 2021) Proseguono le vicende della nuova soap opera turca Brave and Beautiful che nella puntata di martedì 6 luglio 2021, vedranno Suhan decisa ad approfondire la conoscenza con Cesur, ma una volta di fronte al suo salvatore, la giovane viene spiazzata dai suoi modi decisamente arroganti e spicci, ma nonostante questo atteggiamento dell’Alemdaroglu, abbia innescato il lei il sentimento dell’antipatia, lei non riesce a far altro che a pensare a lui. La puntata andrà in onda alle ore 14:45 al posto di Mr.Wrong. Roberta di Padua ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 5 luglio 2021) Proseguono le vicende della nuova soap opera turcaandche nella puntata di martedì 6, vedrannodecisa ad approfondire la conoscenza con, ma una volta di fronte al suo salvatore, la giovane viene spiazzata dai suoi modi decisamente arroganti e spicci, ma nonostante questo atteggiamento dell’Alemdaroglu, abbia innescato il lei il sentimento dell’antipatia, lei non riesce a far altro che a pensare a lui. La puntata andrà in onda alle ore 14:45 al posto di Mr.Wrong. Roberta di Padua ...

Marisabasile16 : @Rosi68412845 @Mary96231807 Anchio non ho mai guardato le dizi solo quelle di Can, per una serie di motivi oggi ho… - 21_federica : MOOTS AMANTI DELLA TURCHIA questo tweet è dedicato a voi: Avete già visto brave and beautiful? Lo consigliate? Ditemi qualcosa - Silvia_Fancy : mi attirero antipatie ma brave and beautiful non mi ispira per adesso per me solo #LoveIsInTheAir - Laverit35419501 : @elnlfrnc Infatti è quello che vogliono. Essendo che love is in the air e anche brave and beautiful sono molto lung… - testadighiaccio : Adesso posso dire che mi intriga pure Brave and Beautiful ?? -