Brave and Beautiful, anticipazioni 5-9 luglio: Cesur si ferirà in un incendio

Il posto di Mr. Wrong, nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, è stato preso da Brave and Beautiful. La nuova soap turca, fin dalle prime puntate, sarà caratterizzata da vicissitudini intricate. La profondità dei personaggi e l'affascinante ambientazione non potranno fare a meno di colpire nel segno. Le anticipazioni della settimana dal 5 al 9 luglio si concentreranno sull'incontro tra i due protagonisti. Cesur e Suhan condivideranno un momento molto intenso che li porterà ad interagire e a sviluppare una spiccata sintonia. Tahsin, padre della ragazza e responsabile di un grave lutto subito da ...

