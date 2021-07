Brasile, il Parlamento indaga sul “gabinetto dell’odio” di Bolsonaro: accusati di diffondere fake news sul Covid, c’è anche il figlio Carlos (Di lunedì 5 luglio 2021) Gli uomini vicini al presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, sono finiti sotto indagine da parte della Commissione parlamentare d’inchiesta per la propaganda in contrasto con le evidenze scientifiche portata avanti nei mesi della pandemia di coronavirus. Dai messaggi contro le mascherine alle dichiarazioni a sostegno di cure inutili o dannose, come quella con l’idrossiclorochina, il “gabinetto dell’odio”, come è stato ribattezzato, dovrà rispondere di fronte all’assemblea delle accuse di aver diffuso fake news, condizionando il comportamento della popolazione nel contrasto al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Gli uomini vicini al presidente brasiliano, Jair, sono finiti sotto indagine da parte della Commissione parlamentare d’inchiesta per la propaganda in contrasto con le evidenze scientifiche portata avanti nei mesi della pandemia di coronavirus. Dai messaggi contro le mascherine alle dichiarazioni a sostegno di cure inutili o dannose, come quella con l’idrossiclorochina, il “”, come è stato ribattezzato, dovrà rispondere di fronte all’assemblea delle accuse di aver diffuso, condizionando il comportamento della popolazione nel contrasto al ...

Advertising

pmanzo70 : L’ex militare entrato in Parlamento aveva approfittato dell’operazione “Mani Pulite” brasiliana, la Lava Jato, per… - intermedie7 : @isabellarauti @FratellidItalia @FDI_Parlamento @GiorgiaMeloni Argentina, Brasile, Perú, Columbia e in altri anche… - eccapecca : I custodi della foresta continuano ad essere considerati come nemici da eliminare. Davanti al Parlamento il gas dei… -