Brasile, il coming out di Leite: «Sono un governatore che è gay, non un gay che è governatore» (Di lunedì 5 luglio 2021) «Sono gay. E sono un governatore che è gay, non un gay che è governatore. Proprio come Obama, negli Stati Uniti, non era un nero presidente, ma un presidente nero. E ne sono orgoglioso». Eduardo Leite, 36 anni, del partito socialdemocratico brasiliano di centrodestra, governatore dello stato meridionale del Rio Grande do Sul e possibile candidato alle presidenziali del 2022, ha fatto coming out durante un’intervista alla principale emittente televisiva del Paese, TV Globo. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 luglio 2021) «Sono gay. E sono un governatore che è gay, non un gay che è governatore. Proprio come Obama, negli Stati Uniti, non era un nero presidente, ma un presidente nero. E ne sono orgoglioso». Eduardo Leite, 36 anni, del partito socialdemocratico brasiliano di centrodestra, governatore dello stato meridionale del Rio Grande do Sul e possibile candidato alle presidenziali del 2022, ha fatto coming out durante un’intervista alla principale emittente televisiva del Paese, TV Globo.

repubblica : 'Sono gay': il coming out in diretta tv del Governatore anti-Bolsonaro - Open_gol : Ha fatto coming out in diretta televisiva Eduardo Leite, uno dei principali politici brasiliani che potrebbe candid… - msn_italia : Brasile, il coming out in diretta tv del governatore Eduardo Leite: «Sono gay» - corgi_lover : RT @gayit: Eduardo Leite, il possibile sfidante di Jair Bolsonaro fa coming out in tv: 'Sono gay' - VIDEO - gemini9500 : RT @gayburg: In Brasile, il candidato alle presidenziali Eduardo Leite ha fatto coming out -