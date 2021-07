Borse europee deboli, Milano tiene la posizione (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Focus su Londra con offerte e controfferte per l’acquisizione della catena di supermercati Morrisons, che sta facendo salire anche gli altri operatori del comparto. Sul fronte macroeconomico, il PMI Composito di giugno si è attestato ai massimi da 15 anni. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,187. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.791,2 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 75,36 dollari per barile. Piccolo passo verso l’alto dello ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali. Focus su Londra con offerte e controfferte per l’acquisizione della catena di supermercati Morrisons, che sta facendo salire anche gli altri operatori del comparto. Sul fronte macroeconomico, il PMI Composito di giugno si è attestato ai massimi da 15 anni. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,187. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.791,2 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 75,36 dollari per barile. Piccolo passo verso l’alto dello ...

