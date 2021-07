Borse caute orfane di Wall Street. Piazza Affari corre sola (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna la cautela, con in mercati orfani del faro di Wall Street rimasta chiusa oggi per la Festa dell’Indipendenza. Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,187. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,37%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,90%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo per, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna lala, con in mercati orfani del faro dirimasta chiusa oggi per la Festa dell’Indipendenza. Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,187. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,37%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,90%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che ...

