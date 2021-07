Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,6% (Di lunedì 5 luglio 2021) La Borsa di Milano chiude in rialzo spinta dagli acquisti sulle banche e in particolare con gli occhi puntati su Mediobanca. Il Ftse Mib, l'indice di riferimento delle maggiori 40 società, ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) Ladiinspinta dagli acquisti sulle banche e in particolare con gli occhi puntati su Mediobanca. IlMib, l'indice di riferimento delle maggiori 40 società, ha ...

Advertising

DividendProfit : Borsa Milano corre: +0,63% il Ftse Mib con Mediobanca, Unicredit e Poste in spolvero - DividendProfit : Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,6% – Economia - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,6%: Su scudi Mediobanca, Intesa e Stellantis - infoiteconomia : Borsa Milano arranca in avvio: Stellantis e Unicredit nelle retrovie, bene Mediobanca - moneypuntoit : ?? Borsa Milano Oggi, 5 luglio 2021: le banche spingono il Ftse Mib in positivo ?? -