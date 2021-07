Borsa: Milano (+0,7%) ingrana la marcia, migliore in Europa (Di lunedì 5 luglio 2021) La Borsa di Milano (+0,7%) ingrana la marcia e sale sul podio dei mercati del Vecchio continente. A Piazza Affari è tonica Mediobanca (+2,3%), dopo che la settimana scorsa Delfin, la holding di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) Ladi(+0,7%)lae sale sul podio dei mercati del Vecchio continente. A Piazza Affari è tonica Mediobanca (+2,3%), dopo che la settimana scorsa Delfin, la holding di ...

Advertising

italiaserait : Spread e Borsa di Milano e Europee: come sta andando il differenziale Bund-BTP oggi e i principali listini - DividendProfit : Borsa: Milano (+0,7%) ingrana la marcia, migliore in Europa – Economia - ansa_economia : Borsa: Milano (+0,7%) ingrana la marcia, migliore in Europa. Bene le banche e le auto. Lo spread Btp-Bund a 102 pun… - fisco24_info : Borsa: Milano (+0,7%) ingrana la marcia, migliore in Europa: Bene le banche e le auto. Lo spread Btp-Bund a 102 pun… - ansa_economia : Borsa: Europa prosegue fiacca, Milano +0,3. A Piazza Affari in luce Mediobanca. L'euro sale sul dollaro #ANSA -