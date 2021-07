Borsa: Asia chiude contrastata, si guarda a petrolio e virus (Di lunedì 5 luglio 2021) Le Borse Asiatiche chiudono contrastate con gli indici Pmi dei servizi in calo in tutta la regione per effetto delle misure di contenimento dei contagi da coronavirus. Sotto i riflettori restano i ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) Le Borsetiche chiudono contrastate con gli indici Pmi dei servizi in calo in tutta la regione per effetto delle misure di contenimento dei contagi da corona. Sotto i riflettori restano i ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia Borsa: Asia chiude contrastata, si guarda a petrolio e virus Le Borse asiatiche chiudono contrastate con gli indici Pmi dei servizi in calo in tutta la regione per effetto delle misure di contenimento dei contagi da coronavirus. Sotto i riflettori restano i ...

Asia - Pacific contrastata. A Tokyo Nikkei 225 perde lo 0,64% Il risultato è stato comunque, per lo meno inizialmente, di un rialzo intorno allo 0,30% per l'indice Msci Asia - Pacific, Giappone escluso. Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, ...

Asia-Pacific contrastata. A Tokyo Nikkei 225 perde lo 0,64% Dopo una chiusura d'ottava in recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi dello 0,81% venerdì), la tendenza è stata invece contrastata per i mercati ...

