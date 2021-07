Bonus tv, le regole per l’accesso all’incentivo: come ottenerlo (Di lunedì 5 luglio 2021) Dal 1° luglio 2022 per vedere la tv si dovrà acquistare un nuovo apparecchio o un decoder digitale. E’ previsto un Bonus per le spese La notizia è confermata, anche se per ora i lavori sul decreto attuativo del ministero dell’Economia e dello Sviluppo economico sono fermi. Dal 1° luglio 2022 verranno oscurate le frequenze L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 5 luglio 2021) Dal 1° luglio 2022 per vedere la tv si dovrà acquistare un nuovo apparecchio o un decoder digitale. E’ previsto unper le spese La notizia è confermata, anche se per ora i lavori sul decreto attuativo del ministero dell’Economia e dello Sviluppo economico sono fermi. Dal 1° luglio 2022 verranno oscurate le frequenze L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

MassimoFamularo : @mariopapavero @avvbenedetto Ecco immagini quanto sarebbe utile e razionale dare un bel bonus a tutti quelli che no… - TrendOnline : Aumenti in #bustapaga, news e-commerce, precompilata Iva, #bonus del mese, prelievi bancomat bloccati, regole Covid… - hirpus51 : @espressonline Aiuta solo i furbetti, come sempre. Bastava solo aggiustare le regole. I 'ricchi' non perdono tempo… - d31v78 : @gbiancia @luciano_regg @dottorpax che usino i soldi per risolvere realmente i problemi che imbrigliano la società… - FASI_eu : #Cashback, il governo #Draghi sospende l'iniziativa. Tutto quello che c'è da sapere su #regole, #premi e… -