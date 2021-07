Bonus tv da 100 euro | firmato il decreto | come ottenerlo

Advertising

Agenzia_Dire : Chi acquisterà entro dicembre una tv compatibile con i nuovi standard tecnologici otterrà uno sconto: ecco chi può… - genovesergio76 : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Ecco quali sono i tre requisiti per ottenerlo - genovesergio76 : RT @Adnkronos: Bonus rottamazione tv operativo: ecco come funziona. - JosSilvio14 : Bonus tv 2021 da 100 euro, come funziona e chi ne ha diritto - Economia - -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 100

Introdotto nella Legge di Bilancio approvata dal Governo Draghi, ad oggi siamo ancora in attesa del decreto attuativo che renda effettiva l'applicazione del contributo daeuro per ilTV. La ...... proprio in questi momenti, il decreto che rende attiva la norma che consentirà di acquistare un nuovo apparecchio televisivo con undi massimoeuro .rottamazione Tv: le regole Il ...con un bonus di 100 euro (-20% fino ad un massimo di 100 euro). “A differenza del precedente incentivo, che rimane tuttora in vigore ed è quindi cumulabile per chi soddisfa tutte le condizioni, il ...Il valore del bonus è di massimo 100 euro settimanali per famiglia e deve coprire le spese affrontate esclusivamente per il mese di giugno 2021. COME VIENE EROGATO Viene erogato mediante accredito su ...