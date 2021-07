Bonus tv 2021: tutti i requisiti per lo sconto su una nuova televisione (Di lunedì 5 luglio 2021) Contenuto nel decreto Sostegni, il Bonus tv prevedrà anche la rottamazione del vecchio apparecchio: ecco tutte le nuove regole Predisposto dal ministero dell’Economia, e lanciato dal decreto Sostegni, ora il Bonus tv è ufficialmente utilizzabile per acquistare una nuova televisione. Disponibile fino al 31 dicembre 2022, può valere fino a 100 euro, con uno sconto del 20% sul prezzo di acquisto. Non ci sarà inoltre nessuna limitazione sull’Isee: ecco tutti i requisiti. 3 le condizioni principali: residenza in Italia, pagamento in regola del canone Rai e rottamazione ... Leggi su zon (Di lunedì 5 luglio 2021) Contenuto nel decreto Sostegni, iltv prevedrà anche la rottamazione del vecchio apparecchio: ecco tutte le nuove regole Predisposto dal ministero dell’Economia, e lanciato dal decreto Sostegni, ora iltv è ufficialmente utilizzabile per acquistare una. Disponibile fino al 31 dicembre 2022, può valere fino a 100 euro, con unodel 20% sul prezzo di acquisto. Non ci sarà inoltre nessuna limitazione sull’Isee: ecco. 3 le condizioni principali: residenza in Italia, pagamento in regola del canone Rai e rottamazione ...

