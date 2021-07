Bonus TV 2021, fino a 100 euro e senza limiti di reddito: come ottenerlo (Di lunedì 5 luglio 2021) Nel 2022 è previsto il passaggio a un nuovo standard per le frequenze televisive del digitale terrestre. Per questo motivo, molti degli apparecchi posseduti dagli italiani risulteranno obsoleti a partire dal prossimo anno, e sarà necessario l’acquisto di una nuova TV o di un decoder. Il Governo è già intervenuto in aiuto dei cittadini, dapprima con il contributo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e prorogato dalla Manovra 2021, soggetto a limiti di reddito, e adesso con un nuovo Bonus TV 2021. Il Bonus in questione non sarà legato quindi alla dichiarazione ISEE di chi lo richiede ma ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 5 luglio 2021) Nel 2022 è previsto il passaggio a un nuovo standard per le frequenze televisive del digitale terrestre. Per questo motivo, molti degli apparecchi posseduti dagli italiani risulteranno obsoleti a partire dal prossimo anno, e sarà necessario l’acquisto di una nuova TV o di un decoder. Il Governo è già intervenuto in aiuto dei cittadini, dapprima con il contributo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e prorogato dalla Manovra, soggetto adi, e adesso con un nuovoTV. Ilin questione non sarà legato quindi alla dichiarazione ISEE di chi lo richiede ma ...

SkyTG24 : Bonus tv 2021 con rottamazione del vecchio apparecchio: come funziona - FASI_eu : ?? In arrivo il #bonus tv 2021 da 100 euro: come funziona e i requisiti per ottenerlo. - AgevolazioniTI : Napoli. TEATRI: AL VIA IL SOSTEGNO ALLA CULTURA NAPOLETANA #aiutialleimprese #covid19 #coronavirus #decretorilancio… - occhio_notizie : #Bonus condizionatori 2021 senza ristrutturazione: come averlo - CRALTLC : AFFARE DEL GIORNO ???PREZZO RIBASSATO ??? ??BASILICATA - Th Resort TI BLU VILLAGE ULTIMA CAMERA DISPONIBILE???? ??11-18 L… -