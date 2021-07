Bonus tv, 100 euro per tutti ma è corsa ai fondi: le risorse sono limitate (Di lunedì 5 luglio 2021) Partirà a breve la corsa al Bonus di 100 euro per cambiare il vecchio televisore e comprarne uno nuovo compatibile con i nuovi standard di trasmissione del digitale terrestre di nuova generazione. Per ottenere il Bonus bisognerà essere veloci: la cifra stanziata basta infatti a malapena a coprire un quarto delle potenziali richieste. Il fondo sarà erogabile fino a fine risorse, tranne rifinanziamenti dell’ultima ora. Le risorse sono esigue: il plafond è fissato a 250 milioni di euro. Se tutti i 9 milioni di proprietari di televisori ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) Partirà a breve laaldi 100per cambiare il vecchio televisore e comprarne uno nuovo compatibile con i nuovi standard di trasmissione del digitale terrestre di nuova generazione. Per ottenere ilbisognerà essere veloci: la cifra stanziata basta infatti a malapena a coprire un quarto delle potenziali richieste. Il fondo sarà erogabile fino a fine, tranne rifinanziamenti dell’ultima ora. Leesigue: il plafond è fissato a 250 milioni di. Sei 9 milioni di proprietari di televisori ...

