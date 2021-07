Bonus Rottamazione TV: sconto fino a 100 euro. Ecco tutto quello che sappiamo (Di lunedì 5 luglio 2021) Lo sconto, per chi è in regola con il canone RAI e porta in negozio un vecchio TV da rottamare, è pari al 20% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 100 euro. Il contributo è cumulabile con il vecchio Bonus TV, che però passa a 30 euro.... Leggi su dday (Di lunedì 5 luglio 2021) Lo, per chi è in regola con il canone RAI e porta in negozio un vecchio TV da rottamare, è pari al 20% del prezzo di acquistoa un massimo di 100. Il contributo è cumulabile con il vecchioTV, che però passa a 30....

Advertising

akamasensei : Bonus TV 2021 da 100 euro: come funziona la rottamazione, requisiti e come richiederlo - avespartacus : RT @wireditalia: Si può richiedere senza bisogno di presentare l'Isee e prevede uno sconto del 20% in caso di rottamazione del vecchio appa… - salernonotizie : Bonus tv 2021 con rottamazione del vecchio apparecchio: come funziona - ChittiMarco : @RiccardoPennisi L'Italia è quel meraviglioso paese dove i governi non fanno politiche pubbliche organiche (troppa… - RobRe62 : RT @wireditalia: Si può richiedere senza bisogno di presentare l'Isee e prevede uno sconto del 20% in caso di rottamazione del vecchio appa… -