Bonus condizionatori 2021 senza Isee, come funziona e come ottenerlo (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Bonus condizionatori 2021, previsto dall’ultima Legge di Bilancio, può essere utilizzato sia per l’acquisto di un nuovo apparecchio, sia per la sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione. Questa agevolazione, a cui si può accedere senza limiti di Isee, è inclusa nel pacchetto del Bonus mobili e consiste in una detrazione IRPEF dal 50% al 65%, anche convertibile in uno sconto sulla cifra dovuta e o in un credito d’imposta cedibile a terzi. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’acquisto del nuovo condizionatore non deve obbligatoriamente rientrare tra i lavori di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Il, previsto dall’ultima Legge di Bilancio, può essere utilizzato sia per l’acquisto di un nuovo apparecchio, sia per la sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione. Questa agevolazione, a cui si può accederelimiti di, è inclusa nel pacchetto delmobili e consiste in una detrazione IRPEF dal 50% al 65%, anche convertibile in uno sconto sulla cifra dovuta e o in un credito d’imposta cedibile a terzi. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’acquisto del nuovo condizionatore non deve obbligatoriamente rientrare tra i lavori di ...

zazoomblog : Bonus condizionatori 2021 nessun limite di Isee: a chi spetta e come chiederlo - #Bonus #condizionatori #nessun… - zazoomblog : Bonus condizionatori 2021 nessun limite di Isee: a chi spetta e come chiederlo - #Bonus #condizionatori #nessun… - ReteVeneta : ROMANO D’EZZELINO | EMERGENZA CALDO: AGLI ANZIANI UN BONUS PER L’ACQUISTO DI CONDIZIONATORI - Gimpel40229645 : @CottarelliCPI Mentre invece tutti gli altri bonus tipo facciate, condizionatori, caldaie fino alle zanzariere che… - Gimpel40229645 : @APatrignan @Salvo04384722 Invece di tutti i bonus (facciate caldaie condizionatori .........) ne usufruiscono i poveri vero? #cashback -