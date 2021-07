Bonus Bancomat 2021 e agevolazioni: cosa prevede il nuovo decreto e quanti soldi vale (Di lunedì 5 luglio 2021) Novità nel settore dei Bonus. Il 30 giugno, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale un provvedimento con una serie di misure fiscali a vantaggio dei lavoratori. Il decreto, come già il cashback aveva fatto in passato, mira a incentivare l’uso di tutti i pagamenti tracciabili, attraverso una serie di agevolazioni. Bonus Bancomat: cosa cambia Il Governo ha deciso di portare dal 30 al 100% il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività d’impresa per le commissioni addebitate in caso di pagamento con Bancomat, carte di credito e qualsiasi altro ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Novità nel settore dei. Il 30 giugno, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale un provvedimento con una serie di misure fiscali a vantaggio dei lavoratori. Il, come già il cashback aveva fatto in passato, mira a incentivare l’uso di tutti i pagamenti tracciabili, attraverso una serie dicambia Il Governo ha deciso di portare dal 30 al 100% il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività d’impresa per le commissioni addebitate in caso di pagamento con, carte di credito e qualsiasi altro ...

