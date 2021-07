Bonucci | «Abbiamo ricevuto tanti complimenti che possono deviare l’attenzione | ma domani sarà una battaglia»

(Di lunedì 5 luglio 2021) Leonardoha parlato della partita contro la Spagna disera. Le parole del difensore dell’Italia a Sky Sport Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa, Leonardoha parlato della partita tra Italia e Spagna. SPAGNA – «un modo diverso di interpretare le gare, è una soddisfazione sapere che non devi fare soloal limite dell’area ma devi mettere in difficoltà gli avversari col gioco.serviràla doppia fase da parte di tutti, in attacco e in difesa». NOTTE – «Stanotte spero di dormire e recuperare tutte le energie. Se penso a ...

Bonucci: 'Ciriso anche noi ma Ciro è un giocatore corretto ed è finita lì'. Circa la semifinale degli Europei fin qui e vogliamo metterci tutti noi stessi per rendere gli italiani orgogliosi di questa nazionale - ha detto Bonucci -. Abbiamo un motivo in più, vogliamo dedicare la finale a Spinazzola.