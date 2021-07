Bonotto firma un arazzo di plastica riciclata per «Casa Italia» per le Olimpiadi di Tokyo

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 5 luglio 2021) Unper «». A, oltre ai nostri sportivi, anche un po' di Made in Italy. L'enormeche decorerà «» è frutto del lavoro della manifattura tessilee di 500 kg di filato composto da bottiglie di. La palazzina stile liberty The Kihinkan - Takanawa Manor House, che sarà il luogo azzurro per eccellenza alledi, si trova nel quartiere di Minato: qui verranno festeggiate vittorie, da qui passeranno i nostri atleti ...