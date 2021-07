Bonaccini striglia Letta | Si parla solo di alleanze

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini striglia

il Giornale

Per, infatti, l'attuale premier non deve essere messo in discussione tanto che si augura che il suo governo rimanga in carica fino al termine della legislatura "perché sta facendo molto ...La prima reazione arrivata è quella del governatore dell'Emilia - Romagna Stefano: 'Condivido le parole di Figliuolo. In Emilia Romagna ieri ci sono state 120mila prenotazioni di over 40, ...In una intervista al Corriere della Sera il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, striglia i vertici del Pd e ribadisce la necessità di sostenere il governo Draghi ...