Bollettino Covid oggi, lunedì 5 luglio: contagi, morti, guariti regione per regione (Di lunedì 5 luglio 2021) E’ stato pubblicato il Bollettino coronavirus aggiornato a lunedì 5 luglio sul territorio nazionale. I dati aggiornati, regione per regione, sono stati resi noti con la consueta pubblicazione del Bollettino contenente i dati più rilevanti per tenere sotto controllo la situazione epidemiologica. Nel dettaglio si registrano 480 nuovi contagi, 31 morti, 1.582 guariti, 34.380 tamponi molecolari, 191 (-6) ricoverati in terapia intensiva, 1.337 (-27) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -1.133 gli ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) E’ stato pubblicato ilcoronavirus aggiornato asul territorio nazionale. I dati aggiornati,per, sono stati resi noti con la consueta pubblicazione delcontenente i dati più rilevanti per tenere sotto controllo la situazione epidemiologica. Nel dettaglio si registrano 480 nuovi, 31, 1.582, 34.380 tamponi molecolari, 191 (-6) ricoverati in terapia intensiva, 1.337 (-27) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -1.133 gli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Speranza: 'Oggi superiamo 54 milioni di dosi di vaccini anti Covid somministrate, avanti con l'obbligo per i sanita… - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, del #5luglio #Coronavirus #COVID19 - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 5 luglio: tutti i dati aggiornati sul Covid-19 - - Maschere1 : epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi 5/7/2021 sono 480 i nuovi casi di covid 19 registrati sul… - messveneto : Covid, il bollettino di oggi: 480 nuovi contagi, 31 morti, tasso di positività allo 0,6%: I tamponi eseguiti sono s… -