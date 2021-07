Black Widow, esce al cinema l'ultimo film dei supereroi Marvel con Scarlett Johansson (Di lunedì 5 luglio 2021) La pandemia di coronavirus ha messo alle strette anche i supereroi, ma ora le cose stanno andando meglio, i cinema hanno riaperto e così 'Black Widow' può uscire nelle sale italiane. L'appuntamento è ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) La pandemia di coronavirus ha messo alle strette anche i, ma ora le cose stanno andando meglio, ihanno riaperto e così '' può uscire nelle sale italiane. L'appuntamento è ...

Advertising

unclean_0 : RT @starkerwitch: siamo ufficialmente nella settimana di black widow mi trema tutto - unclean_0 : RT @hallefkinglujah: prima che arrivi mercoledì lo dico: mettete sempre 'spoiler' in alto, sia per la puntata di loki che per black widow,… - aliximd : RT @hallefkinglujah: prima che arrivi mercoledì lo dico: mettete sempre 'spoiler' in alto, sia per la puntata di loki che per black widow,… - dirlba : RT @starkerwitch: siamo ufficialmente nella settimana di black widow mi trema tutto - cyrusmiile : RT @hallefkinglujah: prima che arrivi mercoledì lo dico: mettete sempre 'spoiler' in alto, sia per la puntata di loki che per black widow,… -