Biodigestore | la critica di Tamino | ' Il biometano è inquinante | l' economia circolare è altro'

VALLEFOGLIA - La relazione in programma contraddice la narrazione comune divulgata da un coro di fonti - produttori, istituzioni, politici pressoché di tutti gli schieramenti e media - sulle virtuose ...

... 'Biodigestori senza regole: il caso Vallefoglia', Massimo Gianangeli presidente del comitato tutela salute e ambiente Vallesina su 'e diritti dei cittadini' e Andrea Torcoletti ......fatto presente i vari motivi che portano a negare il consenso alla realizzazione del. "...da ulteriori passaggi." Il Sindaco di Pozzolo si è concesso a questo punto una annotazione: ...VALLEFOGLIA - La relazione in programma contraddice la narrazione comune divulgata da un coro di fonti - produttori, istituzioni, politici pressoché di tutti gli schieramenti e media - ..."Il territorio non può diventare una pattumiera, no al biodigestore". Viterbo - La consigliera Chiara Frontini: "Abbiamo incontrato il prefetto e presentato le nostre ragioni" - Nato anche un comitato ...