Biennale | destino e libero arbitrio in gioco al Festival del teatro 4

(Adnkronos) - A sua volta, il collettivo artistico -ness, composto da Rooy Charlie Lana e Giulia Zulian, propone invece 'On a solitary beach', pensando a Venezia come "la spiaggia del mondo occidentalizzato destinata a una fine solitaria, mito di bellezza e nuovo simbolo delle conflittuali e tragiche narrazioni dell'umanità nel contemporaneo". Ma anche un luogo che ha punti di contatto con l'identità Transghost che anima il collettivo artistico -ness. 'On a solitary beach' è un processo Transghost. L'identità Transghost sovverte qualsiasi gerarchia di dominio sulla base di sesso, genere, etnia ed età. Trattare l'identità come materia artistica, ovvero come strumento di finzione, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Biennale destino LA BIENNALE TEATRO, UN RINASCIMENTO DIPINTO DI BLUE ... Giulia Zulian ) primi vincitori di Biennale College site specific in "On a solitary beach" : tre ...ricerca di una sola indentità con l'unica certezza che non c'è via di scampo dalla forza del destino ...

"La vita è sogno", il destino crudele del giovane principe Forse questo crudele La vita è sogno è l'ultimo atto, insieme a una performance che andrà in scena fra pochi giorni alla Biennale di Venezia, della lunga esplorazione che Federica Maestri e Franco Pititto, i due artefici di Lenz, hanno condotto intorno all'opera di Calderón de la Barca. Lo spettacolo doveva debuttare lo ...

Biennale: destino e libero arbitrio in gioco al Festival del teatro Metro Biennale: destino e libero arbitrio in gioco al Festival del teatro Roma, 5 lug. (Adnkronos) – Domani il 49esimo Festival Internazionale del Teatro della Biennale di Venezia presenta al pubblico due importanti riflessioni su destino e libero arbitrio nell’azione umana ...

Valentino sfila a Venezia all’Arsenale il 15 luglio Da molti anni ospita le Valentino e Pierpaolo Piccioli partecipano alla Biennale di Venezia sponsorizzando il 49 ... Anche il packaging cartaceo destinato agli ospiti è privo di plastica al 100%. Un ...

