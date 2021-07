Benji & Fede, la reunion si avvicina: Mascolo emoziona Rossi, il messaggio (Di martedì 6 luglio 2021) Musica Tutti i dettagli sull’atteso concerto del duo che si è separato artisticamente Pubblicato su 5 Luglio 2021 Il countdown sta per finire: Benji & Fede, tra pochi giorni, torneranno ad essere un duo, una band, seppur solo per due serate. L’attesissimo evento andrà in scena l’11 e il 12 luglio 2021, nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona. Il concerto, che sancirà l’addio artistico di Rossi e Mascolo, avrebbe dovuto svolgersi circa un anno fa, quando cioè i due avevano comunicato lo scioglimento del gruppo, lasciando di stucco i fan (e pure Paola Di Benedetto, ex fidanzata ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) Musica Tutti i dettagli sull’atteso concerto del duo che si è separato artisticamente Pubblicato su 5 Luglio 2021 Il countdown sta per finire:, tra pochi giorni, torneranno ad essere un duo, una band, seppur solo per due serate. L’attesissimo evento andrà in scena l’11 e il 12 luglio 2021, nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona. Il concerto, che sancirà l’addio artistico di, avrebbe dovuto svolgersi circa un anno fa, quando cioè i due avevano comunicato lo scioglimento del gruppo, lasciando di stucco i fan (e pure Paola Di Benedetto, ex fidanzata ...

