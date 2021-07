Beni culturali: Carabinieri Tpc restituiscono alla Germania sei vasi di cristallo rubati nel 2000 (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Oggi, presso l'Ambasciata tedesca a Roma, il generale di Brigata Roberto Riccardi, comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (Tpc), ha riconsegnato nelle mani dell'Ambasciatore Viktor Elbling, sei vasi realizzati in pregiato cristallo, rubati al Kunstpalast, Glasmuseum Hentrich, a Düsseldorf (Germania) l'8 febbraio 2000, recuperati dai militari del Nucleo Tpc di Torino al termine di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti. L'indagine, iniziata nel luglio 2020, a seguito di un'attivazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Oggi, presso l'Ambasciata tedesca a Roma, il generale di Brigata Roberto Riccardi, comandante deiper la Tutela del Patrimonio Culturale (Tpc), ha riconsegnato nelle mani dell'Ambasciatore Viktor Elbling, seirealizzati in pregiatoal Kunstpalast, Glasmuseum Hentrich, a Düsseldorf () l'8 febbraio, recuperati dai militari del Nucleo Tpc di Torino al termine di un'attività investigativa coordinata dProcura della Repubblica di Asti. L'indagine, iniziata nel luglio 2020, a seguito di un'attivazione ...

Advertising

TV7Benevento : Beni culturali: Carabinieri Tpc restituiscono alla Germania sei vasi di cristallo rubati nel 2000... - TV7Benevento : Camera: bilancio, 180mila euro per 'beni culturali', restauro per 'nozze di Cana'... - GiornCittadino : Beni Culturali, riprendono gli scavi del Parco di Himera - LauAda98 : Le nuove frontiere dei beni culturali - PfPurpleguy : @aamadonnaa dovrei fare i test di ammissione per scienze motorie a Milano se non passo mi iscrivo sempre a Milano m… -

Ultime Notizie dalla rete : Beni culturali Archeologia: la Norvegia restituisce all'Italia rari reperti intercettati alla frontiera La loro restituzione all'Italia è avvenuta ai sensi della convenzione UNESCO del 1970 sulla prevenzione dell'importazione, l'esportazione e il trasporto illeciti dei beni culturali.

TARANTO: DUE MARI IN UN'ANIMA ... con utilizzo anche del drone, all'interno e all'esterno delle Chiese Veronesi gestite dall'Associazione Chiese Vive, d'intesa con Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Verona. ° Nel 2019 ha ...

Camera: bilancio, 180mila euro per 'beni culturali', restauro per 'nozze di Cana' Metro Beni culturali: Carabinieri Tpc restituiscono alla Germania sei vasi di cristallo rubati nel 2000 La cerimonia di oggi dimostra come la restituzione alle collettività dei beni culturali sottratti alla pubblica fruizione garantisca la piena ricostruzione dei percorsi storici, culturali e sociali ...

Foggia. 50 reperti archeologici sequestrati ad un privato A Foggia i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato in una casa privata oltre 50 reperti archeologici risalenti al periodo tra il VI e III secolo a.c., più 15 monete e una medaglia d'oro risalenti al ...

La loro restituzione all'Italia è avvenuta ai sensi della convenzione UNESCO del 1970 sulla prevenzione dell'importazione, l'esportazione e il trasporto illeciti dei... con utilizzo anche del drone, all'interno e all'esterno delle Chiese Veronesi gestite dall'Associazione Chiese Vive, d'intesa con Ufficiodella Diocesi di Verona. ° Nel 2019 ha ...La cerimonia di oggi dimostra come la restituzione alle collettività dei beni culturali sottratti alla pubblica fruizione garantisca la piena ricostruzione dei percorsi storici, culturali e sociali ...A Foggia i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato in una casa privata oltre 50 reperti archeologici risalenti al periodo tra il VI e III secolo a.c., più 15 monete e una medaglia d'oro risalenti al ...