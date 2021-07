Ben O’Connor ha fretta di raggiungere la gloria

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 5 luglio 2021) L’australiano Benha sconfitto Mattie Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) e Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) dopo una bella cavalcata. Nella classifica generale è rimasto in testa lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Benè emerso come secondo classificato. Come ha vinto la tappa Ben? Dopo due giorni di gare molto dure, la prima settimana del “Great Loop” ha chiuso la seconda e ultima tappa sulle Alpi. A 145 chilometri c’erano 5 bonus di montagna, al termine con una lunga salita alla stazione sciistica, situata a quota 2.107 metri. La pioggia e il freddo non hanno scoraggiato i ciclisti dal ...