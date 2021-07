Belen Rodriguez, quel brutto difetto non passa inosservato. La FOTO la incastra (Di martedì 6 luglio 2021) Belen Rodriguez sembra incarnare con il suo fascino la perfezione assoluta, ma anche lei ha qualche difetto: uno, in particolare, stupisce. Fascino irresistibile, ormai da molti anni conosciutissimo in Italia, sua patria d’adozione, per Belen Rodriguez. Belen Rodriguez (FOTO da profilo ufficiale Instagram)La splendida showgirl argentina è diventata un’icona assoluta di femminilità, un vero e proprio culto per il pubblico maschile. Anche adesso che è in dolce attesa, continua, di tanto in tanto, ad aggiornare il suo profilo Instagram. Ormai manca poco ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021)sembra incarnare con il suo fascino la perfezione assoluta, ma anche lei ha qualche: uno, in particolare, stupisce. Fascino irresistibile, ormai da molti anni conosciutissimo in Italia, sua patria d’adozione, perda profilo ufficiale Instagram)La splendida showgirl argentina è diventata un’icona assoluta di femminilità, un vero e proprio culto per il pubblico maschile. Anche adesso che è in dolce attesa, continua, di tanto in tanto, ad aggiornare il suo profilo Instagram. Ormai manca poco ...

Advertising

infoitcultura : 'Non si chiamerà Luna Marie'. Belen Rodriguez 'cambia' il nome della figlia: il dettaglio sulla foto - infoitcultura : Belen Rodriguez, quel brutto difetto non passa inosservato. La FOTO la incastra - pienissime : Valentina ora basta,, non sei Belen rodriguez #TemptationIsland - PasqualeMarro : #BelenRodriguez, la dura lotta: “solo 4 mesi di vita” - GiacomoPetrell4 : Quando nel 2079 morirà Belen Rodriguez, “signora di stile della tv italiana”, il vaccino contro la candida sarà obbligatorio per legge. -