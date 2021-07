Belen Rodriguez e la figlia | rettifica a poco dal parto | “Il suo nome non sarà Luna Marie”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Ci siamo, ormai davvero. Presto l’attesissima secondogenita di, primaper Antonino Spinalbese, sta per venire al mondo e milioni di ammiratori non attendono altro che conoscerla. Santiago De Martino, come ha svelato la stessa showgirl, è nato alla 37esima settimana. La sua sorellina, da brava femminuccia, si sta facendo desiderare di più. L’erede potrebbe nascere da un momento all’altro, difattisui social si è detta “emozionatissima” e come darle torto? La star della tv negli ultimi tempi ha raccontato di aver vissuto questa seconda gravidanza diversamente dalla ...

Nei recenti scatti ha mostrato veramente un pancione esplosivo, anche se ha anche ammesso di aver scelto di vivere questa seconda gravidanza in modo più privato, essendo più gelosa di questo ...