Belen Rodriguez cambia nome alla figlia, ecco come si chiamerà – FOTO (Di lunedì 5 luglio 2021) Manca sempre meno al giorno del parto di Belen Rodriguez. Tutto sembrava già confermato ma qualche ora fa, la modella argentina, ha improvvisamente cambiato idea e ha scelto un altro nome per la bambina. ecco come ha deciso di chiamarla. Belen Rodriguez all’ultimo cambia il nome della bambinaSono passati diversi mesi da quando Belen Rodriguez ha annunciato sul suo profilo Instagram si essere in dolce attesa. come ben sappiamo la modella argentina da qualche anno è ... Leggi su formatonews (Di lunedì 5 luglio 2021) Manca sempre meno al giorno del parto di. Tutto sembrava già confermato ma qualche ora fa, la modella argentina, ha improvvisamenteto idea e ha scelto un altroper la bambina.ha deciso di chiamarla.all’ultimoildella bambinaSono passati diversi mesi da quandoha annunciato sul suo profilo Instagram si essere in dolce attesa.ben sappiamo la modella argentina da qualche anno è ...

Advertising

CronacaSocial : Maurizio Costanzo commenta l'aborto spontaneo di Belen Rodriguez ???? - infoitcultura : Belen Rodriguez prossima al parto: scatta “l'allarme” per il post di Cecilia ma la modella sorprende su Instagram - infoitcultura : Belen Rodriguez, la dura lotta contro quel male orrendo: “Le hanno dato 4 mesi di vita” - infoitcultura : Belen Rodriguez, 'nuovo' nome per la figlia che sta per nascere: il motivo - FOTO - redazionerumors : #BelenRodriguez e il giallo di @tusiquevales_it : leggi l'indiscrezione ?? -