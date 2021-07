Beautiful anticipazioni: Shauna e Ridge pronti per il matrimonio a Las Vegas? (Di lunedì 5 luglio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 6 luglio 2021? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio in onda su Canale 5 come sempre alle 13,40. pronti per scoprire che cosa succederà adesso che Flo ha iniziato ad avere qualche sospetto su quello che Sally sta facendo? Capirà che la ragazza sta mentendo su una cosa così delicata come la malattia? Lo scopriamo con le ultime news da Los Angeles, ecco per voi le anticipazioni cercando anche di capire cosa accadrà a Ridge e Shauna…I due si avvicineranno dopo la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 luglio 2021) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 6 luglio 2021? Lo scopriamo come sempre con le nostreche ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio in onda su Canale 5 come sempre alle 13,40.per scoprire che cosa succederà adesso che Flo ha iniziato ad avere qualche sospetto su quello che Sally sta facendo? Capirà che la ragazza sta mentendo su una cosa così delicata come la malattia? Lo scopriamo con le ultime news da Los Angeles, ecco per voi lecercando anche di capire cosa accadrà a…I due si avvicineranno dopo la ...

