BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di martedì 6 luglio 2021

anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 6 luglio 2021: Shauna (Denise Richards) teme di restare col cuore ferito, certa che Ridge (Thorsten Kaye) finirà per tornare da Brooke (Katherine Kelly Lang). Lo stilista prova a convincerla del contrario con un bacio. Katie (Heather Tom) pensa che Brooke e Bill (Don Diamont) l'abbiano alla fine spinta oltre il punto di non ritorno per poterli perdonare. Brooke insiste con Bill che devono riuscire a salvare le loro ...

