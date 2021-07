Beachside | il brand beachwear ispirato a viaggi e colori del mondo

(Di lunedì 5 luglio 2021)dele tessuti ricercati: questo e il concept da cui nasce, ilspecializzato in moda mare, fondato nel 202 0 da Emanuela Suma e Carolina Puppo, che si dividono ...

CorriereQ : BEACHSIDE, IL BRAND DI BEACHWEAR ISPIRATO AI VIAGGI E AI COLORI DEL MONDO -

Leggo.it

Viaggi, colori del mondo e tessuti ricercati: questo è il concept da cui nasce Beachside, il brand specializzato in moda mare, fondato nel 2020 da Emanuela Suma e Carolina Puppo, che si dividono rispettivamente il ruolo di creazione e gestione delle collezioni. Emanuela, ...