Beach volley | World Tour 2021 Gstaad Doppia coppia azzurra a caccia del main draw nel martedì dedicato alle qualificazioni

(Di martedì 6 luglio 2021) Missione quasi impossibile per le due coppie italiane presenti nelledel torneo 4 stelle diche chiude i tornei di primo livello pre-olimpici. Windisch/Cottafava in campo maschile e Scampoli/Bianchin in campo femminile tentano l’ingresso nel tabellone principale ma, dopo un primo turno tutto sommato abbordabile per entrambe le coppie azzurre, gli ostacoli durissimi arrivano nel secondo turno. Nel primo turno Windisch/Cottafava affrontano12 i norvegesi Ringøen/Solhaug, eliminati al primo turno dellein entrambi i tornei di Cancun a cui hanno partecipato. Non ci sono precedenti fra ...

MONTESILVANO " Presentati i campionati italiani diunder 20 maschili e femminili che faranno tappa a Montesilvano il 7 e l'8 luglio, le qualifiche e la main draw della serie nazionale in programma dal 9 all'11 luglio. Hanno preso parte ...A una settimana dalla chiusura del 'Festival del' di Sanremo la Polisportiva Corpo e Movimento tira le somme per una manifestazione che mancava in Liguria e a Sanremo da 20 anni. Lo fa con i dati sono chiari ed inequivocabili: - 104 ...Non poteva essere un sorteggio favorevole per le tre coppie azzurre, quello che a Mosca ha definito i gironi del torneo olimpico per due motivi: il primo che di coppie "materasso" in un torneo che pre ...In programma dal 7 all’11 luglio, Galli: “Montesilvano in 5 giorni diventerà la capitale del beach volley, prima dell’assoluto si disputeranno i campionati under 20 maschili e femminili il tutto in un ...